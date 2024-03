Jeu de piste « Cloches et clochers » au départ d’Arreau RDV à l’office de tourisme d’Arreau Arreau, samedi 30 mars 2024.

Munis d’une feuille de route depuis l’Office de Tourisme d’Arreau, vous découvrirez le patrimoine campanaire (cloches et clochers) d’Arreau et des villages alentours.

Ce jeu de piste en voiture, est ouvert à tous, famille, couple, groupe d’amis.

Feuille de route à récupérer à l’Office de Tourisme d’Arreau

Jeu de piste gratuit, en autonomie.

Durée variable selon le public (entre 2 et 4h) EUR.

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

