Jean-Louis Trujillo “Passages” Avallon, 7 mai 2022, Avallon.

Jean-Louis Trujillo “Passages” Galerie Saint-Pierre & La Fabrique 15 rue Bocquillot Avallon

2022-05-07 – 2022-06-19 Galerie Saint-Pierre & La Fabrique 15 rue Bocquillot

Explorant la forme abstraite, je questionne le paradoxe de m'inviter dans l' Intangible et l' Incommensurable pour inscrire comme dans un soubresaut, quelques traces décisives et définitives sur la surface trop restreinte de la toile. Vernissage le 7 mai à 11h30. Rencontre avec l'artiste dimanche 8, jeudi 26 et vendredi 27 mai, dimanche 5 et 19 juin.

