INVITATION POUR UNE PERFORMANCE POETIQUE ET IMMERSIVE Aniane, dimanche 25 février 2024.

Performances poétiques et immersives des artistes de lumière Toma Fernandez et Céline Courtault Capelier.

Toma, sculpteur de lumière, et Céline, photographe, cinéaste et plasticienne, souhaitent explorer les différentes dimensions de la matière, les thèmes du voyage à travers les époques et de l’infiniment petit à l’extra cosmique.

En résidence de création du 16 au 23 février, Toma, sculpteur de lumière, et Céline, photographe, cinéaste et plasticienne, souhaitent explorer les différentes dimensions de la matière, les thèmes du voyage à travers les époques et de l’infiniment petit à l’extra cosmique. Ils s’approprieront l’architecture et l’espace intérieur de la chapelle pour transformer et façonner ce lieu unique où la lumière et ses subtilités jouent un rôle clé. En jouant avec les projections et la lumière, ils modifient notre perception et créent une ambiance singulière. Leur démarche artistique se veut allégorique, poétique, engagée et rassurante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 19:30:00

fin : 2024-02-25

Place des Pénitents

Aniane 34150 Hérault Occitanie

