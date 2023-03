conférence de l’UTB « Manipulation de la langue et idéologie » INSPE Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

conférence de l'UTB « Manipulation de la langue et idéologie » Jeudi 23 mars, 14h30 INSPE 8 € ; gratuit pour les membres, Manipulation de la langue et idéologie Conférence de l'UTB, Université pour tous de Bourgogne par Ange Bizet président de l'ADELFY,

Association de défense et d'étude de la langue française de l'Yonne. INSPE 24 rue des Moreaux, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 73 70 42

2023-03-23T14:30:00+01:00 – 2023-03-23T16:30:00+01:00

2023-03-23T14:30:00+01:00 – 2023-03-23T16:30:00+01:00 ©ADELFY

