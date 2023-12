Imaginaires de l’espace public au XIXe siècle : architecture et littérature INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 19 mars 2024 15:00, Paris.

Imaginaires de l’espace public au XIXe siècle : architecture et littérature Mardi 19 mars 2024, 16h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

De Stendhal et Balzac à Colette et Cocteau, nombreux sont les écrivains qui hantèrent le quartier Richelieu, ou qui y firent évoluer leurs personnages. Théâtre d’épopées, réelles chez Zola, parodiques chez Lautréamont, ce quartier de passages où œuvra Benjamin est riche aussi d’une dimension plus souterraine et plus intime, dont témoignent notamment les souvenirs d’enfance de Céline.

Intervenants

Julien Dimerman (BnF), Judith Lyon-Caen (EHESS)

__

A propos de ce séminaire

Les séminaires du projet « Richelieu. Histoire du quartier » explorent les méthodes de recherche mises en œuvre dans l’étude du tissu urbain, et ouvrent de nouvelles perspectives au croisement entre histoire de l’art, de l’architecture, et les Humanités numériques.

Le cycle 2023-2024 aborde plus explicitement les résultats du projet, en exposant les méthodes et outils développés pour penser, modéliser et représenter l’ensemble des corpus. Les premières séances porteront surtout sur les enjeux numériques du chantier. Les séances suivantes saisiront des thématiques fortes comme la nature, l’argent, l’illicite dans le quartier Richelieu.

En partenariat avec l’École nationale des chartes, le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK), la Bibliothèque nationale de France, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Centre André Chastel, avec le soutien de la Banque de France et de la Fondation des sciences du patrimoine

Responsables scientifiques

Charlotte Duvette (INHA), Paul Kervegan (INHA), France Nerlich (INHA)

Programme de recherche

« Richelieu. Histoire du quartier », cheffe de projet Charlotte Duvette (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T16:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

Extraits d’œuvres de Paris Musées

© Montage projet Richelieu