ILLUSTRE THEATRE ALAIN GUYARD, PHILO FORAINE Pézenas, jeudi 11 avril 2024.

ILLUSTRE THEATRE ALAIN GUYARD, PHILO FORAINE Pézenas Hérault

Un Spectacle de et avec Alain Guyard !

Jeudi 11 Avril à 20h30

Alain Guyard est inclassable une véritable érudition philosophique exposée avec la gouaille d’un bonimenteur, une grande rigueur de démonstration teintée d’un humour railleur et cynique, un dandy en costumes 3 pièces…chaussé de Docs Martens plutôt pourraves comme il le dit lui-même.

Le thème de cette soirée ? L’artiste est-il un cochon de voyeur ?

La performance d’Alain Guyard, agrégé et ancien prof, n’est pas une conférence, ni l’interprétation d’un texte, ni une libre improvisation, non , c’est une rencontre avec le public pour que les spectateurs s’emparent des idées et interrogent eux même leur condition.

Un numéro qui fait éclater tous les murs, le quatrième, entre lui et le public ; et le cinquième, entre la culture et le droit au plaisir.

Après son éclatant succès l’année dernière, Alain Guyard est de retour à L’illustre Théâtre !

Tarif normal 20€

Tarif réduit 16€ 16 16 EUR.

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

