Analyses protéomiques quantitatives : Choix de méthodes et analyse des données Centre de vacances du Lazaret Sète, lundi 27 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T12:00:00+02:00 – 2024-05-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T14:00:00+02:00

Ecole thématique 2024 – 27-31 mai 2024, Domaine du Lazaret, Sète

Ouverture des inscriptions pour la prochaine école thématique du CNRS sur le thème des analyses protéomiques quantitatives avec un focus sur le traitement des données. Cette école aura lieu du lundi 27 mai (12h) au vendredi 31 mai (14h) 2024 à Sète.

L’objectif de la formation est de proposer un état de l’art des différentes étapes d’une analyse protéomique quantitative et de présenter et discuter les usages et méthodes employées. L’accent sera mis sur le traitement des données générées par spectrométrie de masse avec des instruments de plus en plus performants.

Cette école étant organisée en partenariat avec le CNRS, les frais d’inscription sont gratuits pour les personnels CNRS. A noter que dans le cadre de cet événement plusieurs bourses sont disponibles :

2 bourses de 500 € proposées par la French Proteomics Society (FPS) ;

2 bourses de 850 € proposées par l’infrastructure nationale de protéomique (ProFI-CORE), pour des ingénieurs et techniciens non personnels CNRS et travaillant dans des laboratoires réalisant des expériences de protéomique.

Vous trouverez toutes les informations concernant cette école sur le site internet, ainsi que les formalités d’inscription sur Azur Colloque (ETProtéomique24, Ecole thématique de protéomique quantitative) et les demandes de bourses.

Pour toute demande d’information, veuillez contacter les organisateurs à l’adresse suivante : ET-Proteomique2024@ipbs.fr

Date limite des inscriptions : 5 avril 2024

Centre de vacances du Lazaret 223 Rue du Pasteur Lucien Benoît, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie