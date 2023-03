Blizz Quartet Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine . Le dimanche 2 avril à 16h00 à l’église d’Iffendic, venez assister au concert Blizz Quartet ! Olivier Besson, Jonathan Vinolo, Ronan Baudry et Baptiste Blondeau sont saxophonistes et vous proposent de voyager de Cap en Cap avec Les Compositeurs de la Mer. En partenariat avec l’Académie Paul Le Flem.

Plein tarif : 10 euros. Tarif réduit : 5 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans. contact.academiepaulleflem@orange.fr http://www.academiepaulleflem.jimbo.com/ Iffendic

