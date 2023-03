Les métiers de l’Ameublement et de la Décoration s’exposent Hôtel de région Auvergne Rhone Alpes Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Les métiers de l’Ameublement et de la Décoration s’exposent Hôtel de région Auvergne Rhone Alpes, 31 mars 2023, Clermont-Ferrand. Les métiers de l’Ameublement et de la Décoration s’exposent 31 mars – 2 avril Hôtel de région Auvergne Rhone Alpes L’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand accueille cette année encore l’événement majeur des JEMA de la région Auvergne Rhône Alpes ! Ce temps fort populaire sera consacré à la découverte de métiers exceptionnels mêlant innovation et tradition et à la rencontre de professionnels passionnés.

« Les gens recherchent le beau. Les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) seront l’occasion de leur rappeler les 31 Mars, 1er et 2 avril qu’il existe prêt de chez eux des artisans qui peuvent se mettre à leur service pour agencer et décorer leur intérieur. Des artisans qui font vivre un territoire tout en perpétuant l’excellence du Made in France. » Hôtel de région Auvergne Rhone Alpes 59 Bd Léon JOUHAUX Clermont-Ferrand 63050 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 13 10 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Metiers d’Art Ameublement Yves ROCHE

