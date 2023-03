Histoires de la cabane : de drôle de livres Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Histoires de la cabane : de drôle de livres, 1 avril 2023, Chartres . Histoires de la cabane : de drôle de livres 1 boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

2023-04-01 10:30:00 – 2023-04-01 Chartres

Eure-et-Loir Inscriptions à l’espace jeunesse. Places limitées. Livres racontés aux enfants pour donner le goût de lire aux plus petits. Première séance pour les 3 à 5 ans. Deuxième séance pour les plus de 5 ans. apostrophe@agglo-ville.chartres.fr +33 2 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr/ Médiathèque l’Apostrophe

Chartres

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse 1 boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir Ville Chartres Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Chartres

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres /

Histoires de la cabane : de drôle de livres 2023-04-01 was last modified: by Histoires de la cabane : de drôle de livres Chartres 1 avril 2023 1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir