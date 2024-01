Visite commentée – Les tapisseries du château de Châteaudun Châteaudun, jeudi 7 mars 2024.

Visite commentée – Les tapisseries du château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07

Riche de ses collections de tapisseries françaises et flamandes du XVIe et XVIIe siècle, suivez le guide pour tout découvrir sur cet art à part entière !

Le château de Châteaudun concentre une exceptionnelle collection d’une cinquantaine de tapisseries provenant de la politique d’acquisition du Centre des Monuments Nationaux depuis 1938. Œuvres à la fois utilitaires, ostentatoires et témoignage culturel d’une époque, cette visite rend compte de l’importance de l’art de la tapisserie tout en abordant son processus de fabrication.

7 EUR.

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr



