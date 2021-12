Capavenir-Vosges Médiathèque intercommunale de Thaon-les-Vosges Capavenir Vosges, Vosges Heure du conte numérique spéciale Médiathèque intercommunale de Thaon-les-Vosges Capavenir-Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

Vosges

Heure du conte numérique spéciale Médiathèque intercommunale de Thaon-les-Vosges, 20 janvier 2022, Capavenir-Vosges. Heure du conte numérique spéciale

Médiathèque intercommunale de Thaon-les-Vosges, le jeudi 20 janvier 2022 à 10:30 Des histoires sur l’amour racontées aux enfants à travers le numérique et le papier. Médiathèque intercommunale de Thaon-les-Vosges 6 bis rue du Marché 88150 Thaon-les-Vosges Capavenir-Vosges Thaon-les-Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:30:00 2022-01-20T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Capavenir Vosges, Vosges Autres Lieu Médiathèque intercommunale de Thaon-les-Vosges Adresse 6 bis rue du Marché 88150 Thaon-les-Vosges Ville Capavenir-Vosges lieuville Médiathèque intercommunale de Thaon-les-Vosges Capavenir-Vosges