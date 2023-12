Exposition : Peintures à l’huile et au café Halles de la Covati Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-29 . Découvrez dans les Halles de l’Office de Tourisme l’exposition « Art et Café » de Gérard Romero, un ensemble de peintures à l’huile et au café. EUR.

Halles de la Covati Place de la République

Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

