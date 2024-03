Gustus et Mélo en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont, samedi 30 mars 2024.

Gustus et Mélo en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont Oise

Les chansons françaises de Gustus et le rap/slam de Mélo se rencontrent et s’accordent dans un univers commun.

La guitare classique et la guitare rythmique se complètent, le claquant du rap et la mélodie de la chanson se mélangent. Ce qui les lie la douceur, l’engagement, l’humour, la passion du verbe. Jouant de profondeur et de légèreté, ce spectacle intime, rythmé par leurs compositions entrelacées, fait vibrer le cœur et les méninges.

• Le nouveau spectacle Gros Monde

Fort de l’expérience de leurs 3 cyclo-tournées et plus de 80 concerts, Gustus et Mélo ont peaufiné leur univers au fil du temps en y enracinant la douceur et la poésie. Élégant, révolté et moqueur, le nouveau spectacle propose un voyage intime, un regard sur le monde. On y retrouve la recette de leur succès deux guitares, deux plumes, deux voix. Le message reste fort, l’intention reste douce et le sourire est toujours dans leurs bagages ! 66 6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 22:30:00

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France prod@traces-et-cie.org

L’événement Gustus et Mélo en concert à l’Horloge Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2024-03-21 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme