Grande randonnée vers Paris Cubzac-les-Ponts, jeudi 7 mars 2024.

Cet évènement organisé par le Fédération Française de randonnée est national.

12 itinéraires remontent vers PARIS durant lesquels nous accompagnons nos ambassadeurs de ligne qui rejoindront paris le 12 mai 2024.

2 lignes traversent la Gironde avec 11 étapes

-Captieux vers Port sainte foy a partir du 7 mars.

-Bordeaux vers Mirambeau avec un départ de ligne le 19 mars.

Sur notre territoire 4 étapes :

– le 19/03 Bordeaux / Cubzac les ponts (accueil à la salle des f.).

– le 20/03 Cubzac à 9h30/Bourg (accueil à la citadelle).

– le 21/03 Bourg à 9h30 /Blaye.

– le 22/03 Blaye/ Saint Palais.

Notre ambition est de PARTAGER les valeurs de l’olympisme en cette année 2024 avec le plus large public possible ainsi qu’avec les associations en invitant chacune et chacun à participer à une ou plusieurs étapes de la GRANDE RANDONNEE VERS PARIS. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-03-22

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine gironde@ffrandonee.fr

