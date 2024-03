Grande chasse aux oeufs La Sucrerie Arbois, lundi 1 avril 2024.

2ème édition

Une grande partie géante de chasse aux œufs le matin de Pâques dans une ambiance familiale et sympathique ça vous tente ?

Vous étiez plus d’une centaine l’année dernière à être venus relever le défi. Plus de 700 œufs avaient été dissimulés par notre beau lapin de Pâques pour la joie des petits chasseurs de 3 à 14 ans.

Le gain chaque joueur était reparti avec la joie d’avoir gambadé une bonne partie de la matinée, mais surtout un petit butin en chocolat… et les 3 grands gagnants avaient eu la chance de ramener chez eux un énorme moulage en chocolat d’une valeur de 130€ chacun !

Rien que ça !

Cette année, ce sera plus de 1000 œufs, dissimulés dans l’herbe, sous les branches, dans la mousse, ou encore dans les centaines de cachettes de notre lieu magique que nous garderons secret jusqu’à la dernière minute…

Rejoignez-nous pour ce moment hors du temps en famille ou entre amis !

Sur réservation avant le 23/03

Lieu définitif tenu secret jusqu'à la dernière minute!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

La Sucrerie 65 Grande Rue

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté confiserielousucreu@gmail.com

