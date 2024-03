Entretien avec mon vélo A Tour de Roues Arbois, vendredi 19 avril 2024.

Entretien avec mon vélo A Tour de Roues Arbois Jura

La première session de nos ateliers d’auto-réparation a eu lieu mercredi, et c’était très chouette ! Merci aux praticipant.es !

Après un tour d’horizon des différentes parties du vélo, Pierre a expliqué comment démonter une roue, enlever/remettre un pneu pour changer la chambre à air, comment régler son dérailleur, comment vérifier l’état de sa chaîne, comment l’entretenir…

Un contenu très dense mais passionnant !

Ces sessions sont un peu « à la carte », selon le niveau et les envies de chacun.e.

Nous travaillons à la conception d’un petit livret récapitulatif des bonnes pratiques (car pas évident de se souvenir de tout !!).

Nous allons également passer à 3 participant.es max par atelier.

Infos pratiques :

RDV au magasin, 1 route de Lyon 39600 Arbois (en face de l’église)

Participation libre (prix conseillé 10€)

☕ Café / thé / jus de fruit offerts

⚠️ Venez avec un vélo déjà en bon état (le but n’est pas de retaper un vélo !) et une tenue que vous n’avez pas peur de salir.

—

SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

contact@atourderoues.com

07 57 18 75 73

—

D’autres sessions plus spécifiques seront à venir dont probablement une session avec seulement des enfants (à partir de 12 ans). Merci de nous contacter si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez voir / si vous souhaitez inscrire votre enfant. Nous essaierons de trouver des dates qui conviennent au plus grand nombre.

Sur inscription: 3 pers. max .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

A Tour de Roues 1 Route de Lyon

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@atourderoues.com

L’événement Entretien avec mon vélo Arbois a été mis à jour le 2024-03-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA