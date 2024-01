Accueillir et transformer les éco-émotions pour soi-même et pour ses publics Les Bordes Saint-Lothain, lundi 8 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 09:00:00

fin : 2024-04-09 17:00:00

les objectifs de la formation seront de :

Comprendre et développer son intelligence émotionnelle en tant que professionnel (sensibilité au vivant, émotions liées au contexte actuel et aux missions pédagogiques).

Etre en capacité de mieux accompagner et de prendre soin des éco-émotions de ses publics dans le contexte écologique actuel.

Savoir transformer l’éco-anxiété en moteur pour l’action.

Penser et vivre le lien entre écologie « extérieure » et écologie « intérieure » de manière interdépendante.

Se ressourcer auprès de la nature pour redonner du sens à sa mission.

Les Bordes La Maison du Haut

Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté e.cheminat@ecotherapeute.fr



