L’innovation au cœur des formations d’ENILEA Campus Poligny Enilea Campus Poligny Poligny, vendredi 7 juin 2024.

L’innovation au cœur des formations d’ENILEA Campus Poligny Visite de la halle de génie alimentaire d’ENILEA Campus Poligny pour une découverte de la transformation alimentaire, les métiers et les formations associés ! Vendredi 7 juin, 09h00, 10h30 Enilea Campus Poligny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2024-06-07T10:30:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Visite par une galerie vitrée qui surplombe les ateliers de transformations alimentaires, aménagée de panneaux explicatifs et de vidéos, et accompagnée par un guide, formateur de l’école. Possibilité d’acheter des produits laitiers et brassicoles fabriqués par nos élèves au magasin de l’école en fin de visite.

Durée : 1h15.

Deux horaires possibles : 9h et 10h30.

Sur réservation – 25/30 personnes par créneaux proposés.

Enilea Campus Poligny 16 rue de Versailles 39800 Poligny Poligny 39800 Le Chesnay Jura Bourgogne-Franche-Comté

