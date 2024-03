GRANDE CHASSE AUX OEUFS À NATURAL’ PARC ! SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Orée d’Anjou, lundi 1 avril 2024.

GRANDE CHASSE AUX OEUFS À NATURAL’ PARC ! SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Le week-end de Pâques participez à une grande chasse aux oeufs à Natural’Parc

Une grande chasse aux œufs au sein du parc entre les animaux et activités, quoi de plus chouette pour passer un bon moment en famille?

Suis les indices pour retrouver les œufs cachés dans le parc, et échange les contre un œuf en chocolat !

1 € / enfant en supplément du prix d’entrée au parc

Sans réservation 11.5 11.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 11:00:00

fin : 2024-04-01 19:00:00

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Route de Saint-Sauveur-De-Landemont

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@naturalparc.fr

