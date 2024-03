Grand concert de Pâques CAC Jean Glavany Maubourguet, samedi 30 mars 2024.

Grand concert de Pâques CAC Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Venez assister au Grand Concert de Pâques, avec « Les Armagnacs » et voyagez dans l’Espagne des Pasodobles.

Pour être né en 1954 lors des fêtes d’Eauze capitale de l’armagnac, ce groupe musical est une Appellation d’Origine Contrôlée!

Spécialisé dans la musique de corridas, le répertoire des Armagnacs est essentiellement composé des plus grands standards de jotas et pasodobles taurins que compte la musique espagnole.

Concert organisé par Maubourguet Toros.

0 0 EUR.

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

CAC Jean Glavany 104 rue Jean Clos Pucheu

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

