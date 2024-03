Grainothèque Causerie de jardiniers Médiathèque Saint-Lunaire, samedi 23 mars 2024.

La grainothèque, le Service Biodiversité de la Ville et Marie-Françoise Grignon présidente des Jardins Familiaux de St-Lunaire vous invitent à une causerie de jardiniers.

Les jours rallongent, plus de lumière, la terre se réchauffe, les jardiniers sont à l’œuvre, les apprentis jardiniers aussi… Cette causerie sera l’occasion de partager des connaissances, de se poser des questions et recevoir des conseils pratiques Comment et pourquoi préserver la Biodiversité dans mon jardin ? Quand, Comment, et pourquoi préparer ma terre, de quelle manière l’enrichir ? Mois après mois, quels semis, quelles plantations, quels choix de légumes, … Comment tailler ses aromatiques, les multiplier ? Etc. … L’eau, le soleil, comment adapter et optimiser notre jardin à notre climat…?

Nous vous attendons nombreux! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Médiathèque Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

