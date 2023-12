Goûter littéraire autour de l’ouvrage « Une nuit » Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 25 mai 2024, Paris.

Le samedi 25 mai 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Goûter littéraire en présence des co-autrices Kenza Aloui, Odélia Kammoun, Saena Delacroix-Sadighiyan et Inès Weill-Rochant

Autour d’un thé à la menthe, les co-autrices Kenza Aloui, Odélia Kammoun, Saena Delacroix-Sadighiyan et Inès Weill-Rochant présenteront leur roman graphique. Dans le huis clos d’une nuit, ce récit illustré alterne moments de complicité et disputes entre trois jeunes femmes interrogeant leurs différentes trajectoires d’immigration et leur lien avec la France. Elles échangeront sur les questionnements et les réflexions de leurs personnages, entre identité, laïcité, féminisme, justice et spiritualité. Une sélection de planches illustrées et caligraphiées originales seront également présentées à cette occasion.

À propos des autrices

Ce roman graphique est le premier ouvrage de ses quatre autrices, dont l’idée naît de discussion entre amies, fin 2015. Le scénario a été coécrit par Inès Weill Rochant, Kenza Aloui et Saena, les dessins sont l’oeuvre d’Odélia Kammoun et les calligraphies celle de Saena Delacroix-Sadighiyan.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Une nuit de Kenza Aloui, Odélia Kammoun, Saena Delacroix-Sadighiyan et Inès Weill-Rochant