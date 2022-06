Giuliano Gabriele et l’Officine Méridionali Orchestra au Festival du Chant de Marin – Paimpol en concert au Festival du chant de marin Paimpol, 6 août 2023, Paimpol.

Giuliano Gabriele et l’Officine Méridionali Orchestra au Festival du Chant de Marin – Paimpol en concert au Festival du chant de marin

Le Port Scène Stan Hugil Paimpol Côtes d’Armor Scène Stan Hugil Le Port

2023-08-06 – 2023-08-06

Scène Stan Hugil Le Port

Paimpol

Côtes d’Armor

L’Officine Méridionali Orchestra est un collectif qui rassemble certains des meilleurs chanteurs et musiciens provenant des régions du Sud de l’Italie pour expérimenter, fusionner et maintenir l’intérêt pour la musique traditionnelle italienne et ses instruments typiques. La Danse des trois Mers est une création imaginée pour le Festival du Chant de Marin. Le projet est dirigé par l’accordéoniste talentueux Giuliano Gabriele, l’un des artistes les plus intéressants de la nouvelle scène world music italienne. Un spectacle enflammé et passionné pour rencontrer la jeune Italie méridionale qui résonne et danse. Un voyage qui nous mènera du port romain d’Ostie, en passant par la Sardaigne, Naples, jusqu’au Détroit de Messine, la Sicile puis la côte adriatique…

