Gilles Connen et Horzine – Exposition de peinture et sculptures en raku Lanrodec Lanrodec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanrodec

Gilles Connen et Horzine – Exposition de peinture et sculptures en raku Lanrodec, 20 mai 2022, Lanrodec. Gilles Connen et Horzine – Exposition de peinture et sculptures en raku Le Bourg Galerie municipale de Lanrodec Lanrodec

2022-05-20 – 2022-06-12 Le Bourg Galerie municipale de Lanrodec

Lanrodec Côtes d’Armor Peintures d’Hörzine et terres cuites de Gilles Connen.

Hörzine, artiste-peintre autodidacte de Ploumagoar, a découvert la peinture à l’huile par hasard, contrainte d’aider un petit-fils qui avait acheté des pinceaux et du matériel pour peindre. Ne voulant pas investir dans des choses trop onéreuses, elle a adopté d’emblée la technique la plus simple, celle des doigts. Gilles Connen se décrit comme “un touche-à-tout passionné par les possibilités infinies de la terre. Pour moi, c’est tout aussi passionnant de créer un carrelage ou une plaque de rue que de modeler un nu ou de créer une grande pièce. »

Inspiré par ce qui l’entoure « dans l’imaginaire, dans la symbolique, dans les contes », Gilles Connen ne s’impose aucune limite. « Je crée au gré de mes envies et je pense qu’on n’a jamais fini d’apprendre. » Horaires d’exposition :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi et jeudi après-midi)

Le dimanche 15 h à 18 h (en présence des artistes). Fermé les jours fériés. contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 61 61 http://www.lanrodec.fr/ Peintures d’Hörzine et terres cuites de Gilles Connen.

Hörzine, artiste-peintre autodidacte de Ploumagoar, a découvert la peinture à l’huile par hasard, contrainte d’aider un petit-fils qui avait acheté des pinceaux et du matériel pour peindre. Ne voulant pas investir dans des choses trop onéreuses, elle a adopté d’emblée la technique la plus simple, celle des doigts. Gilles Connen se décrit comme “un touche-à-tout passionné par les possibilités infinies de la terre. Pour moi, c’est tout aussi passionnant de créer un carrelage ou une plaque de rue que de modeler un nu ou de créer une grande pièce. »

Inspiré par ce qui l’entoure « dans l’imaginaire, dans la symbolique, dans les contes », Gilles Connen ne s’impose aucune limite. « Je crée au gré de mes envies et je pense qu’on n’a jamais fini d’apprendre. » Horaires d’exposition :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi et jeudi après-midi)

Le dimanche 15 h à 18 h (en présence des artistes). Fermé les jours fériés. Le Bourg Galerie municipale de Lanrodec Lanrodec

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanrodec Autres Lieu Lanrodec Adresse Le Bourg Galerie municipale de Lanrodec Ville Lanrodec lieuville Le Bourg Galerie municipale de Lanrodec Lanrodec Departement Côtes d'Armor

Lanrodec Lanrodec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanrodec/

Gilles Connen et Horzine – Exposition de peinture et sculptures en raku Lanrodec 2022-05-20 was last modified: by Gilles Connen et Horzine – Exposition de peinture et sculptures en raku Lanrodec Lanrodec 20 mai 2022 Côtes-d’Armor Lanrodec

Lanrodec Côtes d'Armor