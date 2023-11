Gérald Genty La Dame de Canton Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Gérald Genty La Dame de Canton Paris, 12 avril 2024, Paris. Le vendredi 12 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Une sixième carte blanche à la Dame de Canton. Après les cinq premières cartes blanches à Gérald Genty, toutes aussi surprenantes, proches et irrésistibles, le voila de retour au même endroit, la Dame de Canton, au même moment, le deuxième vendredi d’avril, pour une sixième carte blanche tout aussi surprenante, proche et irrésistible. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Contact : http://www.damedecanton.com/event/geraldgenty/ https://www.billetweb.fr/gerald-genty3

