Génération Clubs Aube Radonvilliers, samedi 30 mars 2024.

Génération Clubs Aube Radonvilliers Aube

DISCO 80, c’est la soirée qui vous rappellera la fabuleuse époque des Hits qui ont fait danser la planète entière !

Disco, Funk, Rock, New Wave, Reggae, les hits Français et internationaux des années 80… sans oublier les slows cette soirée va réveiller en vous d’incroyables souvenirs.

A savoir

– Ouverture des portes à 21h30, fermeture à 4h00.

– Bar à disposition avec softs, bière et champagne.

– L’organisateur se réserve le droit d’admission, tenue et comportement corrects exigés.

– Moyens de paiement CB et espèces.

– Age minimum 18 ans.

– Celui qui conduit ne consomme pas d’alcool.

– Vestiaire obligatoire.

Plus tôt vous achetez votre billet, moins c’est cher !

Des préventes DISCO à 15€ sont disponibles chez les partenaires de l’organisateur

– Nouveau Café du Centre (Dienville)

– Café des Chats (Brienne-le-Château)

– Crêperie le Chantemerle (Radonvilliers)

Infos et billetterie sur http://www.generationclubs.com/ 10.59 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:30:00

fin : 2024-03-30 04:00:00

Radonvilliers 10500 Aube Grand Est hello@generationclubs.com

