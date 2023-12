Gallowstreet New Morning Paris, 12 avril 2024, Paris.

Le vendredi 12 avril 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 26.40 EUR

Déjà dix ans de musiques cuivrées avant-gardistes.

Gallowstreet revient en 2024 avec son album « A trip worth making » qui va incontestablement faire parler de lui.

Originaire d’Amsterdam et plus particulièrement de la Galgenstraat où se situent les quais historiques de la ville, le groupe s’est identifié à ce haut lieu de la fête nocturne et de la liberté musicale. Composé aujourd’hui d’un octet avec six cuivres percutants et deux percussionnistes explosifs, le brass-band n’a pas son pareil pour ajouter une ambiance club à son profil de fanfare new-orléanaise « second line », gorgeant le swing typique d’un big-band de groove incendiaire venu du hip-hop, de la house et de l’afro-beat, s’inspirant des sets des meilleurs DJ’s pour développer une approche singulière du live, qu’il s’agisse de reprises de morceaux célèbres ou de leurs compos dont certaines sont déjà considérées comme des classiques par des fanfares amateurs du monde entier.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

