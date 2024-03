Foire aux vêtements Sare, dimanche 10 mars 2024.

Le village de Sare se mobilise contre le cancer !

Les commerçants du bourg avec le soutien de la municipalité organisent un événement festif visant à soutenir et faire connaitre l’association « La Maison Goxa Leku » ; association qui accompagne et soutient des personnes atteintes d’un cancer, ainsi que leurs proches. Les bénéfices de la location du vide-dressing seront reversés à Goxa Leku.

De plus, les commerçants du bourg ainsi que les coiffeuses partenaires de Sare ont aussi décidé de reverser un pourcentage de leur chiffre d’affaires de la journée à la Maison Goxa Leku.

10h 18h vide-dressing

10h 18h stand informations « La Maison Goxa Leku » à la salle Keinu. Réception de la collecte des cheveux

11h Mutxikoak venez danser sur la place !

12h Repas chez tous les restaurateurs partenairesù

16h Démonstration de pelote par Sarako Izarra

Manèges et tours de calèche .

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Sare

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

