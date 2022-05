Foire aux Peintres de Dahouët Pléneuf-Val-André, 20 août 2022, Pléneuf-Val-André.

Foire aux Peintres de Dahouët Pléneuf-Val-André

2022-08-20 – 2022-08-21

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Exposition et vente de peintures dans le magnifique cadre de l’étang de Dahouët, organisé par le groupement culturel et artistique de Pléneuf-Val-André. Tout public et gratuit.

vergemmf@orange.fr +33 6 20 10 93 80

Pléneuf-Val-André

