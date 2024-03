Finale académique du concours CGenial sur le campus de Rennes CentraleSupelec campus de Rennes Cesson-Sévigné, vendredi 29 mars 2024.

Finale académique du concours CGenial sur le campus de Rennes Le campus de Rennes va accueillir la finale régionale du concours CGénial , concours scientifique national. Vendredi 29 mars, 09h00 CentraleSupelec campus de Rennes

CGénial est un concours scientifique national proposé aux collégiens et aux lycéens. Fruit d’un partenariat entre la Région académique Bretagne, la Fondation CGénial et le dispositif ministériel « Sciences à l’École », ce concours est une formidable opportunité pour les élèves de développer le goût des sciences et des technologies.

Pour cette 17ème édition, CentraleSupélec (campus de Rennes) ouvrira ses portes à 120 collégiens et lycéens issus des quatre départements de la Région académique Bretagne.

Déroulé de la finale académique

9h15- Ouverture du concours

9h40- Début de l’évaluation des projets par les jurys

14h30- Fin de l’évaluation / Parcours découverte sur les formations scientifiques

16h30- Cérémonie de remise des prix

17h30- Cocktail de clôture

CentraleSupelec campus de Rennes Avenue de la Boulaie Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne