Film Heureux gagnants Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, mercredi 3 avril 2024.

Film Heureux gagnants Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Comédie.

1 chance sur 19 millions. Plus de probabilité d’être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar, et leur vie va voler en éclat dans un spectaculaire feu d’artifices de comédie noire et de sensations fortes.

Durée 1h43. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 17:30:00

fin : 2024-04-03 19:00:00

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Film Heureux gagnants Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-03-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme