Balade musicale « Flûtes, un oiseau ! » Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal, dimanche 2 juin 2024.

Balade musicale « Flûtes, un oiseau ! » Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 18h00 Domaine départemental de la Roche-Jagu Réservation conseillée / Prévoir des chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T18:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Marche paisible à l’écoute d’oiseaux et de flûtes du monde

Une marche paisible et sensible à l’écoute d’oiseaux et de flûtes du monde : Patrice, guide nature, vous accueille au coeur des jardins clos, là où odeurs, couleurs et sons s’accordent dans une belle harmonie.

Écoutez les chants des oiseaux et découvrez ce qu’ils signifient. Le musicien Jean-Luc Thomas vous embarquera ensuite dans un voyage intimiste au son des flûtes du monde.

Domaine départemental de la Roche-Jagu Château de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 95 62 35 http://www.larochejagu.fr https://www.facebook.com/larochejagu [{« type »: « link », « value »: « https://larochejagu.fr/agenda/flutes-un-oiseau »}] Parc contemporain d’inspiration médiévale, propriété du Département des Côtes-d’Armor.

De mai à septembre, expositions, spectacles et ateliers complètent l’offre du site.

© Studio Le Rocher