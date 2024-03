Bain de forêt Saint-Launeuc, mardi 4 juin 2024.

Bain de forêt Saint-Launeuc Côtes-d’Armor

Tous les mardis et jeudis, cette expérience sur le Domaine forestier privé de La Hardouinais, avec une biodiversité d’exception, dure entre 2 et 3h. Elle comprend plusieurs exercices de relaxation et de méditation pour éveiller nos sens et faire corps avec la forêt.

Réservation obligatoire minimum 4 jours avant, groupe minimum de 6 personnes.

Possibilité de déjeuner à proximité, à l’auberge AR DUEN.

Tarif Bain de forêt 25€. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04

fin : 2024-09-05

Domaine de La Hardouinais

Saint-Launeuc 22230 Côtes-d’Armor Bretagne contact@arduen.com

L'événement Bain de forêt Saint-Launeuc a été mis à jour le 2024-03-26