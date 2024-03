Stage de kitesurf Baie de Lancieux Lancieux, mardi 4 juin 2024.

Stage de kitesurf Organisé par l’ASUB (St Brieuc) 4 – 7 juin Baie de Lancieux Tarif : 165 euros licenciés FFSU, 180 euros pour les non licenciés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T07:30:00+02:00 – 2024-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T07:30:00+02:00 – 2024-06-07T18:00:00+02:00

Nouveauté cette année!

Un stage de kitesurf est proposé par l’ASUB et ouvert aux étudiants de St Brieuc et de Rennes.

Du 4 au 7 juin.

Tarif: 165 euros licenciés FFSU, 180 euros pour les non licenciés.

Le paiement est demandé au moment de l’inscription, afin de valider sa place au stage.

8 places.

Inscriptions à partir du vendredi 15 mars à 13h sur le site « mon espace siuaps »

Matériel à prévoir pour la pratique : Combinaison intégrale Néoprène , Chaussons néoprènes, Crème solaire, Lunettes de soleil, cordons de lunettes.

Matériel à prévoir pour l’hébergement : draps, duvet, oreillers, serviettes de toilette

A anticiper pour la stage : Déplacement jusqu’au site de Lancieux (possibilité d’être véhiculé sur place).

Attention, vous devez savoir nager 50m en milieu naturel pour confirmer votre inscription au stage: nous vous demanderons de signer une attestation sur l’honneur au début de celui-ci.

(En cas de besoin, vous pouvez venir à la piscine (vérifiez au préalable les créneaux d’ouverture au SIUAPS), pour vérifier votre savoir nager. Pour ceux qui le souhaitent, des créneaux d’entraînement seront mis en place les lundi et mercredi entre 12h et 14h après les vacances de Pâques, à la piscine de Villejean.)

Programme du stage :

Arrivée des participants vers 12h à la plage de Lancieux. À notre arrivée pique-nique sur la plage et présentation du stage, des autres stagiaires et des encadrants.

Après ce temps d’échange, préparation et prise en main du matériel avec un point théorique pour débuter ce stage.

Pour ce premier cours, les stagiaires vont commencer par la prise en main de l’aile de kitesurf en eau peu profonde avec le pilotage de l’aile, la nage tractée… À la fin de la première session, les stagiaires apprendront à ranger/plier correctement le matériel pour pouvoir s’en resservir pour les prochaines sorties. Après un goûter sur la plage, découverte du logement. C’est une grande maison où les étudiants vivront en communauté. Ils participeront aux tâches quotidiennes (préparer à manger, laver les affaires qui ont servis au kitesurf…), ainsi qu’au debrief de la session de kitesurf de la journée. Pour les deuxième et troisième journées, après un petit déjeuner, réapprovisionnement des courses si besoin ou sport matinal. Les stagiaires prépareront le repas du midi ainsi que leurs affaires pour cette deuxième session de kitesurf. Direction le spot et navigation pendant 3 à 4 heures après le point théorique de la journée. En fonction de l’aisance des stagiaires, les stagiaires chaussent la planche et les premiers bords sont réalisés. Retour à la maison et comme la première journée, débrief et vie en communauté.

Pour cette dernière journée, rangement collectif de la maison de location, préparation des pique-niques et direction le spot pour cette dernière session. Les stagiaires effectueront pendant ces 4 dernières heures de navigation leurs derniers bords sous la surveillance des encadrants. Après un gouter, un bilan individuel et collectif sera réalisé puis départ de chacun.

