Feu d'artifice au terrain de football de la Chapelle Gaceline. Buvette et restauration sur place. Soirée dansante animée par Lyzan à partir de 21H jusqu'à 1H30 du matin. Tirage du feu d'artifice à la tombée de la nuit. Manifestation gratuite et ouverte à tout public.

