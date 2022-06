Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon Saint-Pé-Saint-Simon Saint-Pé-Saint-Simon Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Pé-Saint-Simon

Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon Saint-Pé-Saint-Simon, 1 juillet 2022, Saint-Pé-Saint-Simon. Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon

Saint-Pé-Saint-Simon Lot-et-Garonne

2022-07-01 – 2022-07-03 Saint-Pé-Saint-Simon

Lot-et-Garonne Saint-Pé-Saint-Simon – Vendredi 1er juillet :

20h, ouverture des fêtes en musique

– Samedi 2 juillet :

9h, randonnée pédestre animée par Land’Albret

à partir de 10h ball-trap toute la journée

12h grillades

20h repas organisé par la société de chasse (melon jambon, entrecôte frites et glace) sur réservation au 06.07.98.84.10

soirée animée par le comité des fêtes

– Dimanche 3 juillet :

Saint-Pé-Saint-Simon

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

