Fêtes de Pâques Bélâbre, dimanche 31 mars 2024.

Fêtes de Pâques Bélâbre Indre

Lundi

Animations pour la fête de Pâques. Brocante et vide greniers le lundi.Familles

Venez fêter Pâques

dimanche 14h30 spectacle musical pour tous « Echo Lali » et 16h30 chasse aux oeufs et goûter.

Lundi brocante toute la journée.

Fête foraine avec manèges les 2 jours. .

Début : 2024-03-31 14:30:00

fin : 2024-04-01

Place de la République

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire

