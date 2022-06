Fête votive Miramont-de-Guyenne, 14 août 2022, Miramont-de-Guyenne.

EUR Durant 2 jours, venez nombreux profiter de la fête organisée par l’ASM XV. Au programme : dimanche vide-greniers toute la journée et le soir repas entrecôte-frites animé par le groupe « Soundlight System », le lundi soir entrecôtes-frites suivi des feux d’artifice et pendant le week-end animation musicale, fête foraine et buvette. Apportez vos couverts complets à chaque repas.

+33 6 80 21 85 09

