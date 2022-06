Fête patronale Anthé, 1 juillet 2022, Anthé.

Fête patronale

Le bourg Anthé Lot-et-Garonne

2022-07-01 – 2022-07-03

Anthé

Lot-et-Garonne

0 0 EUR Fête patronale avec au programme :

– Vendredi 1er juillet à 21h, concours de belote. De nombreux lots à gagner.

– Samedi 2 juillet, à 8h30 randonnée pédestre (rendez-vous à la mairie, café offert).

A 14h concours de pétanque avec coupes, engagements et 300 euros de prix.

A 20h repas de fête sur réservation, pensez à amener vos couverts.

– Dimanche 3 juillet, à 10h30 messe, à 12h apéritif, à 15h concours de pétanque amicale (coupes, engagements et 150 euros de prix) et châteaux gonflables pour les enfants, à 21h grand bal gratuit avec l’orchestre Patrice & Jany Music.

Anthé

