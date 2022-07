Fête Nationale 13 & 14 Juillet Saint-Jean-de-la-Ruelle, 13 juillet 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Fête Nationale 13 & 14 Juillet

Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret OT ORLEANS

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-14 23:59:00

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Les 13 et 14 juillet, les mairies d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Pryvé Saint-Mesmin convient le public au traditionnel feu d’artifice et animations proposés à l’occasion de la fête nationale.

Programme détaillé : https://www.orleans-metropole.fr/culture/fetes-et-evenements/festivites-des-13-et-14-juillet

Festivités de la Fête nationale.

+33 2 38 68 31 71 https://www.orleans-metropole.fr/culture/fetes-et-evenements/festivites-des-13-et-14-juillet

Orléans Métropole

