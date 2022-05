Fête foraine Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Fête foraine Tréguier, 13 mai 2022, Tréguier. Fête foraine Place du Général De Gaulle Les quais Tréguier

2022-05-13 14:00:00 – 2022-05-22 20:00:00 Place du Général De Gaulle Les quais

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier A l’occasion de la Saint Yves, la fête foraine est de retour cette année à Tréguier. Au programme une quarantaine de stands et attractions traditionnels : sensations fortes, manèges sur rail, pêche aux canards, vente de chichis et autres friandises… +33 2 96 92 30 19 A l’occasion de la Saint Yves, la fête foraine est de retour cette année à Tréguier. Au programme une quarantaine de stands et attractions traditionnels : sensations fortes, manèges sur rail, pêche aux canards, vente de chichis et autres friandises… Place du Général De Gaulle Les quais Tréguier

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréguier Autres Lieu Tréguier Adresse Place du Général De Gaulle Les quais Ville Tréguier lieuville Place du Général De Gaulle Les quais Tréguier Departement Côtes d’Armor

Tréguier Tréguier Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguier/

Fête foraine Tréguier 2022-05-13 was last modified: by Fête foraine Tréguier Tréguier 13 mai 2022 Côtes-d’Armor Tréguier

Tréguier Côtes d’Armor