Loiret À l’approche de l’été, la floraison des rhododendrons à Châteauneuf-sur-Loire est un excellent prétexte pour, une fois n’est pas coutume, troubler l’atmosphère si paisible du parc du château pour se réunir et faire la fête. Traversez la fête foraine pour pénétrer dans la cour du château et accéder aux nombreuses animations, stands, ateliers et expositions.

Stands vintages (mode, fripe, déco, vinyles, broc’n roll…) Exposition de tractions, classe des années 50, rétrogaming, défilé de voitures et motos en centre-ville, visite du parc, visite guidée « à la recherche des anciens commerces du centre-ville, dictée à l’adulte. Restauration sur site communication@chateauneufsurloire.fr +33 2 38 58 41 18 https://www.chateauneuf-sur-loire.com/ OT

