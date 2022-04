Fête des Beignets aux fleurs d’acacia – Vide-grenier, Visite super-guidée, Spectacle et Concert Lion-en-Sullias Lion-en-Sullias Catégories d’évènement: Lion-en-Sullias

Loiret

Fête des Beignets aux fleurs d’acacia – Vide-grenier, Visite super-guidée, Spectacle et Concert Lion-en-Sullias, 29 mai 2022, Lion-en-Sullias. Fête des Beignets aux fleurs d’acacia – Vide-grenier, Visite super-guidée, Spectacle et Concert Lion-en-Sullias

2022-05-29 – 2022-05-29

Lion-en-Sullias Loiret Lion-en-Sullias – par le Comité des Fêtes –

avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully – Véronique Blot, comédienne des champs, se transforme en Sylvie Lamour, votre Super-guide touristique du bourg. Elle a du métier et surtout de l’imagination. Une super visite le matin pendant l’inauguration et une seconde à 15h.

Présence également de Tijil le barde, cracheur de feu et concert rock par le groupe Les Meat Brothers – Animations toute la journée – Vide-grenier sur réservation – Buvette et restauration avec Sologne Autruches Feu d’artifice et plancha party au programme de la fête villageoise ! cdflion@gmail.com +33 6 18 61 25 65 – par le Comité des Fêtes –

avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully – Véronique Blot, comédienne des champs, se transforme en Sylvie Lamour, votre Super-guide touristique du bourg. Elle a du métier et surtout de l’imagination. Une super visite le matin pendant l’inauguration et une seconde à 15h.

Présence également de Tijil le barde, cracheur de feu et concert rock par le groupe Les Meat Brothers – Animations toute la journée – Vide-grenier sur réservation – Buvette et restauration avec Sologne Autruches VERONIQUE BLOT

Lion-en-Sullias

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lion-en-Sullias, Loiret Autres Lieu Lion-en-Sullias Adresse Ville Lion-en-Sullias lieuville Lion-en-Sullias Departement Loiret

Lion-en-Sullias Lion-en-Sullias Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-en-sullias/

Fête des Beignets aux fleurs d’acacia – Vide-grenier, Visite super-guidée, Spectacle et Concert Lion-en-Sullias 2022-05-29 was last modified: by Fête des Beignets aux fleurs d’acacia – Vide-grenier, Visite super-guidée, Spectacle et Concert Lion-en-Sullias Lion-en-Sullias 29 mai 2022 Lion-en-Sullias Loiret

Lion-en-Sullias Loiret