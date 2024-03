Fête de Printemps Charolles, vendredi 29 mars 2024.

Fête de Printemps Charolles Saône-et-Loire

Joignez-vous à nous pour célébrer l’arrivée tant attendue du printemps sur la Place Baudinot !

Au programme, une journée en plein air remplie de découvertes, de rencontres et de splendides créations.

Date Vendredi 29 mars 2024

Heure 14H à 20H

Ce qui vous attend :

– Producteurs Locaux Dégustez et achetez des produits frais directement des producteurs de la région. Des saveurs authentiques qui éveilleront vos papilles !

– Pépiniéristes Explorez une variété de plantes, de fleurs et de conseils de jardinage pour donner vie à votre espace vert. Des experts seront là pour répondre à toutes vos questions horticoles.

– Créatrices de Bijoux Laissez-vous séduire par des bijoux uniques et faits main qui ajoutent une touche d’éclat à votre style printanier. Des créations qui célèbrent l’originalité !

– Décoration Printanière Rencontrez des artistes et créateurs passionnés par la décoration. Trouvez des pièces uniques pour embellir votre intérieur et extérieur.

– Ambiance Musicale Profitez d’une ambiance enjouée avec de la musique live et des performances tout au long de la journée.

Où Place Baudinot à Charolles

Invitez vos amis et votre famille pour une journée inoubliable au cœur de la saison printanière. Ensemble, créons des souvenirs et célébrons la beauté du renouveau !

N’oubliez pas de partager l’événement et d’inviter vos amis. Nous avons hâte de vous retrouver à la Place Baudinot pour célébrer le printemps dans la joie et la bonne humeur ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-29

Place Baudinot

Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@epiceriebonnemaison.com

L’événement Fête de Printemps Charolles a été mis à jour le 2024-03-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III