Fête de la nature Tourouvre au Perche, 21 mai 2022, Tourouvre au Perche. Fête de la nature TOUROUVRE Carrefour de l »Etoile du Perche Tourouvre au Perche

2022-05-21 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-21 TOUROUVRE Carrefour de l »Etoile du Perche

Tourouvre au Perche Orne L’association « Les chemins de l’Etoile du Perche Arts et Nature » vous convit à la 1iere fête de la nature du Carrefour de l’Etoile du Perche. Divers animations vous attendent :

– Bourse aux plantes ( Particuliers, sur réservation ).Gratuit

– Jeu de piste en forêt. Gratuit

– Exposition photos des écoles de Randonnai et Tourouvre ( Sauvage de ma rue ) Gratuit

– Dessine un animal, une plante ( craie de rue ) Gratuit

– Origami. Gratuit

– Harmonie de Randonnai : Ode à la Nature. Gratuit

