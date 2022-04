Fête de la Mer au port de Rosbras Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

Fête de la Mer au port de Rosbras Riec-sur-Bélon, 31 juillet 2022, Riec-sur-Bélon. Fête de la Mer au port de Rosbras Riec-sur-Bélon

2022-07-31 11:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Riec-sur-Bélon Finistère 40e Fête de la mer des pêcheurs plaisancier Aven-Bélon

Balades offertes gracieusement sur leurs bateaux par les pêcheurs plaisanciers de l’Aven et du Bélon sur cette rivière enchanteresse qu’est l’Aven (Gauguin ne s’était pas trompé !!!).

De Rosbras à Port-Manech,superbe découverte de cette ria aux eaux turquoises où se mirent pins et châteaux.

CONTACT : 06 61 75 80 98

TARIF : Gratuit

HORAIRES : Dès 11h

