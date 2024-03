Fête de la bière à Itancourt Itancourt, samedi 30 mars 2024.

Fête de la bière à Itancourt Itancourt Aisne

Le samedi 30 mars, c’est la fête de la bière à Itancourt ! Rendez-vous à la salle Jean Le Gal pour en profiter !

Animation par Audrey et Alexis.

Menu Jambon braisé sauce forestière, frites, tarte au sucre et une bière pression pour 16€

Menu enfant Frites, Jambon, boisson et tarte 6€

Réservation 06 30 05 19 17 ou 07 70 61 76 25 1616 16 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Itancourt 02240 Aisne Hauts-de-France

L’événement Fête de la bière à Itancourt Itancourt a été mis à jour le 2024-03-07 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois