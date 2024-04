les fleurs sauvages CPIE des Pays de l’Aisne Merlieux-et-Fouquerolles, lundi 29 avril 2024.

les fleurs sauvages dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril – 3 mai CPIE des Pays de l’Aisne entre 20€ et 50€ selon les coefficients familiaux, priorité aux enfants du territoire Est Somme

Début : 2024-04-29T09:00:00+02:00 – 2024-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T00:00:00+02:00 – 2024-05-03T17:00:00+02:00

La nature se découvre et se colore. Allons découvrir ce monde qui fourmille, qui se dessine, qui sent bon le printemps. Les enfants vont vivre au rythme des coccinelles, des fleurs sauvages et des pairies. Ils vont fabriquer leur savon, cuisiner les fleurs des prés, et réaliser des oeuvres éphémères et naturelles.

CPIE des Pays de l’Aisne 33 Rue des Victimes de Comportet, 02000 Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne [{« type »: « email », « value »: « accueil@centresocialestsomme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.22.37.00.22 »}]

