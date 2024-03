Retour aux Sources du Dimanche 28 Avril au Vendredi 3 Mai 2024 Centre équestre de BERTAUCOURT BERTAUCOURT EPOURDON, dimanche 28 avril 2024.

Retour aux Sources du Dimanche 28 Avril au Vendredi 3 Mai 2024 Association d’éducation populaire Laïque utilisant la méthode pédagogique Scoute, pour favoriser le développement de l’enfant, apprendre à devenir un adulte responsable, un projet de jeune républicain 28 avril – 3 mai Centre équestre de BERTAUCOURT 6 jours d’aventures ! à partir de 30 € suivant coefficient familiale

Le séjour Retour aux sources:

Ils se déroule au Centre Equestre de Bertaucourt-Epourdon, du dimanche 28 Avril au Vendredi 3 Mai 2024 En route pour l’Aventure !

Le site de 5 hectares clôturé est situé à proximité d’un cinéma, d’une forêt domaniale, Les jeunes pourront pratiquer l’équitation avec un moniteur diplômé d’état.

Le gite est équipé de chambres avec des douches et des sanitaires. Les chambres sont disposées en dortoirs de lits superposés. Le bâtiment est équipé d’ une cuisine complète (fours, lave vaisselle, frigidaires, congélateurs, plans de travail) avec toute la vaisselle nécessaire ainsi que des tables et chaises. La cours est également équipé d’un barbecue et d’une petite terrasse. Nous disposerons aussi d’une grande salle d’activité.Lieux privilégier pour ce séjour Vacances Apprenantes

L’accent principal est le vivre ensemble : nous souhaitons que le groupe de jeunes entier évolue ensemble, gagne en autonomie et partage la vie quotidienne. Ensuite, nous avons pour objectif de faire découvrir un secteur rural proche de chez nous et son patrimoine à nos jeunes. Dans la journée des temps éducatifs seront mis en place un minimum de 2 h par jour.

Des intentions éducatives clairement définies :

– Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de détente.

– Que l’enfant passe des vacances agréables en toute sécurité.

– Participer à l’éducation de l’enfant et lui offrir la possibilité de s’approprier un environnement et des expériences.

– Que l’enfant soit acteur de ses loisirs et non un consommateur d’activités.

– Permettre aux jeunes de se confronter à la différence et d’exploiter les richesses de la diversité.

– Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix.

– Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérimentation de la vie en groupe.

– Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect des besoins et des caractéristiques de chaque âge.

– Permettre à l’enfant de devenir acteur de la transition écologique en mesurant et en maîtrisant son impact sur l’environnement lors d’un séjour en collectivité.

Les objectifs pédagogiques :

L’exposition directe à la nature a une influence positive désormais reconnue sur les conditions de santé physique et mentale. Elle développe également la sensibilité au monde des citoyens, et facilite la perception de l’humain parmi l’ensemble du vivant. L’expérience répétée de la nature facilite plus rapidement et plus sûrement le développement d’une sensibilité environnementale et d’une envie d’en prendre soin, constituant le socle d’une pensée capable d’attention, d’engagement et de changement.

Les plus jeunes ont besoin de mobilité pour libérer les tensions, déployer les mouvements et redonner de l’amplitude à la respiration. Dans l’Aisne plus précisément autour de Saint-Gobain, la nature nous offre un terrain d’exploration généreux. L’éducation populaire défendue par Education Scoutisme Loisirs permet à chacun de s’exprimer, de trouver une place et de s’épanouir dans la société. Cette opportunité d’une immersion dans la nature doit être offerte aux jeunes, permettant de développer des savoirs, des savoir-être, et des savoir-faire.

Depuis plusieurs années, Education Scoutisme Loisirs porte des actions de sensibilisation à la nature, de découverte son patrimoine locale auprès du jeune public afin de les reconnecter au monde végétal et animal, notamment à travers les séjours proposés une éducation à l’environnement, situés en pleine nature.

Eduquer à la nature pour une éducation à la biodiversité et aux enjeux de préservation de la planète !

Objectifs généraux

• Permettre l’immersion de jeunes mineurs en favorisant l’activité de pleine nature à travers des séjours de découverte du patrimoine locale avec hébergement ;

• Un séjour dédié à la compréhension et au respect de la biodiversité et des enjeux de sa sauvegarde ;

• Permettre aux jeunes mineurs de découvrir les paysages et la nature des environs de Saint-Gobain et leurs proposer des programmes de sensibilisation et d’éducation à la nature, appréhender et décrypter le patrimoine qui les entourent.

• Aborder différentes thématiques : forêt et bocage, landes, prairies naturelles, patrimoine, développement durable… ;

• Favoriser les départs des jeunes Axonais sur des séjours d’hébergement au plus proche de la nature;

• Soutenir et proposer des activités de pleine nature Educative

Objectifs Opérationnels

Le programme du séjour

Sur place nous ferons comme activités :

• – Découverte à pied de la Lande de Versigny (faune et flore).

• – Ascension du Mont Kennedy à pied contexte historique, point de vue, nature

• – Visite d’une carrière de champignon

• – Initiation découverte de l’équitation. (3 séances sur la semaine)

• Un après-midi au Ciné l’HERMITAGE (découverte de Saint-Gobain)

• Journée Olympiade /Soirée les origines des jeux Olympiques . 2 heures de temps ludique et éducatif par jour

Susciter la curiosité, donner le goût de la découverte, créer l’envie d’apprendre, c’est le savoir-faire d’Education Scoutisme Loisirs.

Un séjour de découvertes est un moment qui permet de quitter le cadre de la maison, rompre avec ses habitudes pour en découvrir d’autres. C’est l’occasion de modifier les relations humaines (relations entre les enfants, relations entre les enfants et les adultes). C’est un moyen d’intervenir sur les rythmes de vie en alternant des activités intellectuelles, sportives et de détente. Enfin, c’est un temps où l’on peut sensibiliser l’enfant à l’hygiène alimentaire et corporelle.

Partir en séjour découverte va donc permettre aux jeunes de se confronter à un nouvel environnement et à une équipe d’encadrement fonctionnant avec des habitudes de vie différentes des siennes. Il s’agit en un mot de se socialiser.

L’intérêt de participer à un séjour, c’est d’utiliser les particularités d’un milieu différent du notre, pour poursuivre les acquisitions fondamentales et découvrir des activités spécifiques de ce milieu.

Le super + c’est de fonctionner avec une équipe D’animateurs qualifiés et diplômés. On y retrouve des jeunes animateurs et des moins jeunes, des filles et des garçons, des bricoleurs et des sportifs, des scientifiques et des randonneurs, mais aussi des enseignants … Autant de différences qui construisent une équipe qui aura toutes les qualités pour permettre à vos enfants de passer des vacances agréables, en toute sécurité. Ils sont super motivés et compétents. La motivation de l’équipe d’animation est de vivre avec les jeunes un séjour de découvertes à pour principaux objectifs :

• L’épanouissement de l’enfant en dehors des structures familiales

• vivre des moments différemment

• découvrir un milieu autre que celui où il vit

• manipuler, expérimenter voila !

La journée type du séjour Retour aux Sources

Pour un séjour profitable, l’organisation habituelle de nos journées se veut respectueuse du rythme de l’enfant. Nos animateurs sont présents à chaque moment de la vie quotidienne. Ce découpage est présenté à titre indicatif et reste modulable par l’équipe en fonction de l’état de fatigue des jeunes ou climatique.

7h – 8h30 Lever échelonné pour un réveil tranquille.

Buffet varié et copieux. L’enfant compose lui-même son petit-déjeuner, dresse et débarrasse son petit coin de table.

Ouverture de l’espace jeux.

8h30 9h Toilette Rangement de la chambre.

9h – 12h Activité découverte ou temps pédagogique

12h – 13h Déjeuner convivial et participatif autour d’une cuisine familiale

13h – 14h Temps calme : lecture, jeux de société, jeux de plein air, repos, …

14h-16h45 Activité découverte ou Temps pédagogique

16h45 Goûter, le plus souvent en extérieur.

18h-19h Douches. Temps éducatif. Accès à l’espace jeux. Remise du courrier.

19h 30 Dîner

20h Veillée festive, ludique ou pédagogique, selon les souhaits concertés par l’ensemble du groupe.

Les temps pédagogiques répondent aux objectifs prioritaires des séjours Labéliser Vacances Apprenantes, en rapport avec le thème central du séjour. Ils font appel à des intervenants extérieurs spécialisés ; l’éducatif avant tous !

La vie matérielle et affective des enfants : repos, coucher, toilette, font partie des préoccupations des animateurs comme tous les temps de loisirs et de détente.

Aucune organisation type n’est figée

Centre équestre de BERTAUCOURT 3 Chemin de l'empereur BERTAUCOURT EPOURDON 02800 Aisne haut de France daumont.anne-marie@neuf.fr 0620974282 0603446130

nature vacances